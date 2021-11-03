Магазин «Магнит» на ул Академика Скрябина опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Специалист Роспотребнадзора рассказал об итогах рейда в ЮВАО Итоги проверки, проведенной в Юго-Восточном административном округе Москвы, озвучил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.
Специалист Роспотребнадзора рассказал об итогах рейда в ЮВАО Итоги проверки, проведенной в Юго-Восточном административном округе Москвы, озвучил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.
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