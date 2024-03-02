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Касым-Жомарт Токаев поговорил с Путиным

Касым-Жомарт Токаев поговорил с Путиным

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

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