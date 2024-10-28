В Гатчинском районе завершается масштабный ремонт трассы протяженностью 20 километров

На участке от Куровиц через Кобрино, Воскресенское и Пижму В Гатчинском районе Ленинградской области завершается один из самых масштабных ремонтов в регионе – от Куровиц через Кобрино, Воскресенское и Пижму.
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