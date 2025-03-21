«Город горел сплошной стеной» Сталинградская битва изменила ход Второй мировой войны. Как это было?

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Ее ключевым событием и переломным моментом всей Второй мировой войны стала 200-дневная Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.
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