«Город горел сплошной стеной» Сталинградская битва изменила ход Второй мировой войны. Как это было?

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Ее ключевым событием и переломным моментом всей Второй мировой войны стала 200-дневная Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.