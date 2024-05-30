Экстрасенс предсказывает неожиданное развитие событий в СВО Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной известным экстрасенсом Галиной Янко и опубликованной в издании «Московский комсомолец», совсем украинское войско грозит потерять способность сопротивляться натиску армии России в ближайшем будущем.
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