Захарова: Россия неоднократно заявляла о недопустимости ядерной войны

Global Look Press | MFA Russia Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об отказе России от использования ядерного оружия из-за давления международного сообщества.
Global Look Press | MFA Russia Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об отказе России от использования ядерного оружия из-за давления международного сообщества.
Свежие комментарии