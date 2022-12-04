ДЕРЖАВА.

2 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Жрут наркоту, боль не чувствуют, но от потери крови всё-равно сдохнет!👀😱🤪Боец ВС РФ расска...
  • Лев Добрый
    А кто мешает ГД признать США страной терроризма? То, что они натворили во всём мире, послевоенное время, это просто у...Блинкен анонсиров...
  • Лев Добрый
    По словам этого Мельника, канцлер Шольц - ливерная колбаса, ну а сам Мельник остаётся мешком отходов!👀👍🤪Немцы не позволил...

Захарова: Россия неоднократно заявляла о недопустимости ядерной войны

Захарова: Россия неоднократно заявляла о недопустимости ядерной войны

Global Look Press | MFA Russia Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об отказе России от использования ядерного оружия из-за давления международного сообщества.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх