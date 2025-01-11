Русские правила Приезжим большие скидки: В Нижневартовске завхирургией годами продавал очередь на срочные операции Мало того, что срочная помощь оказывалась, по сути, только после вымогательства денег, так ещё и одни пациенты были милее других.
Зав хирургией больницы годами продавал очереди на операции. Больные платили ему по 120 тысяч рублей. Что дальше?
Комментарии
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v
vasechkin7
Да врачи за каждую операцию и так не плохо официально получают. А благодарность от пациентов должна быть после операции, только добровольно и по усмотрению больного.
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2 час.
ГС
Геннадий Сытник
Даже в этом предложении. После ЛЮБЫХ знаков препинания ставится пробел.
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Здоровье стоит дороже... Просто профессионалу, определившего заболевание ( а тем более толковому хирургу, классно проделавшего операцию), не грех дать вознаграждение от того, чью жизнь спасли: живой и выздоровевший ещё заработает и будет радоваться жизни. А покалеченный "спецом" больной, остатки жизни будет мучиться и загибаться... А что, в платной больнице будет дешевле? И это ещё не известно, что за "спец" там чудит, а этот доктор, по отзывам пациентов - вернул многих к нормальной жизни и его посадка на зону людям здоровья не добавит. Да, раз имеет прегрешения - должен нести солидную финансовую ответственность и пусть окажет помощь бойцам в военном госпитале - его опыт будет востребован.
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19 мин.
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