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Зав хирургией больницы годами продавал очереди на операции. Больные платили ему по 120 тысяч рублей. Что дальше?

Зав хирургией больницы годами продавал очереди на операции. Больные платили ему по 120 тысяч рублей. Что дальше?

Русские правила Приезжим большие скидки: В Нижневартовске завхирургией годами продавал очередь на срочные операции   Мало того, что срочная помощь оказывалась, по сути, только после вымогательства денег, так ещё и одни пациенты были милее других.

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Комментарии
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v
vasechkin7
Да врачи за каждую операцию и так не плохо официально получают. А  благодарность от пациентов должна быть после операции, только добровольно и по усмотрению больного.
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2 час.
ГС
Геннадий Сытник
Даже в этом предложении. После ЛЮБЫХ знаков препинания ставится пробел.
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Здоровье стоит дороже...   Просто профессионалу, определившего заболевание ( а тем более толковому хирургу, классно проделавшего операцию), не грех дать вознаграждение от того, чью жизнь спасли: живой и выздоровевший ещё заработает и будет радоваться жизни. А покалеченный &quot;спецом&quot; больной, остатки жизни будет мучиться и загибаться... А что, в платной больнице будет дешевле? И это ещё не известно, что за &quot;спец&quot; там чудит, а этот доктор, по отзывам пациентов - вернул многих к нормальной жизни и его посадка на зону людям здоровья не добавит. Да, раз имеет прегрешения - должен нести солидную финансовую ответственность и пусть окажет помощь бойцам в военном госпитале - его опыт будет востребован.
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19 мин.

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