Кавазашвили не согласился со словами Гинера о превосходстве Акинфеева

Бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили в комментарии "Спорт-Экспрессу" высказался о словах президента ЦСКА Евгения Гинера о превосходстве Игоря Акинфеева над Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.
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