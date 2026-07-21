🙏Уровень детской смертности на водоемах региона достиг показателей аналогичного периода прошлого года.
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🙏Уровень детской смертности на водоемах региона достиг показателей аналогичного периода прошлого года.
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