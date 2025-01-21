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Спички - не игрушка

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Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ

Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для греческих интересов вопросам и отказала им в поддержке из-за их позиции по украинскому конфликту, пишет газета "Кириакатики Демократия".

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