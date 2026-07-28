Сиделка грубо обращалась с пожилой женщиной и отделалась тремя месяцами тюрьмы

В Великобритании сиделка выслушала приговор за жестокое обращение с пожилой женщиной, пишет The Sun. По данным следствия, 42-летняя Луиза Харрис жестоко обращалась с 81-летней Элизабет Энн Шиптон, страдающей деменцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии