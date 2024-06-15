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Александр Скубченко: Путин предложил Украине два варианта: мир или потери. Что выберет Зеленский?

Александр Скубченко: Путин предложил Украине два варианта: мир или потери. Что выберет Зеленский?

В принципе, сборище Зеленского в Швейцарии уже можно не проводить. Президент Путин назвал реальные условия прекращения конфликта в Украине: — Украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (в пределах их административных границ на момент вхождения в состав Украины); — Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, то огонь будет прекращен незамедлительно, буквально в ту же минуту мы дадим приказ прекратить огонь; — РФ готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса; — Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение; — «Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой».

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