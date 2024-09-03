Боты удвоили атаки на ресурсы онлайн-школ перед началом занятий

В последние несколько недель активизировались бот-атаки на сайты онлайн-школ, рассказали «Известиям» в компании Servicepipe, которая специализируется на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от DDoS, ботов и целевых атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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