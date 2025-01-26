В Турции по делу о пожаре на горнолыжном курорте арестованы 15 человек

Обновлённые данные приводит издание Sabah. В публикации отмечается, что перед судом уже предстали пятеро подозреваемых, в их числе заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер, а также замдиректора пожарного департамента Кенан Джошкун.
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