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Политика как она есть

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В Турции по делу о пожаре на горнолыжном курорте арестованы 15 человек

В Турции по делу о пожаре на горнолыжном курорте арестованы 15 человек

Обновлённые данные приводит издание Sabah. В публикации отмечается, что перед судом уже предстали пятеро подозреваемых, в их числе заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер, а также замдиректора пожарного департамента Кенан Джошкун.

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