НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

290 подписчиков

Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. На безымянной высоте

Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. На безымянной высоте

«Война — лучшая школа для хирурга». ГиппократВ 13:38, вместе с очередной партией транспортников, доставлявших в зону высадки «Экс-Рэй» пополнение, прибыл и медицинский эвакуационный вертолёт с военврачом Робертом Каррару, сержантом медицинского взвода Томасом Китоном и штаб-сержантом Эрлом Китом — все м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии