Президент: В Беларуси не намерены отступать от практики контроля за ценообразованием

В Беларуси не намерены отступать от практики контроля за ценообразованием. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, пишет БЕЛТА.