Киевский режим активизировал террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население после назначения на должность главкома украинской армии Михаила Драпатого, известного своими антироссийскими высказываниями.
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