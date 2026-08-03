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ИА Регнум

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Мирошник: ВСУ усилили удары по мирному населению после назначения Драпатого

Мирошник: ВСУ усилили удары по мирному населению после назначения Драпатого

Киевский режим активизировал террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население после назначения на должность главкома украинской армии Михаила Драпатого, известного своими антироссийскими высказываниями.

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