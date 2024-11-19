Более 37 тысяч жителей Свердловской области получат улучшенное теплоснабжение

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию, возглавляемый вице-премьером Маратом Хуснуллиным, одобрил пять проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.
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