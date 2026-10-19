АНТИФАШИСТ Министр финансов США Скотт Бессент трижды отказался назвать Украину союзником Министр финансов США Скотт Бессент трижды уклонился от ответа на вопрос, является ли Украина союзником США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК Молельные комнаты...
- У армян остался п...
- У армян остался п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым