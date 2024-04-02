Так смущается, что щеки бордовые! RM заставили неловко стоять перед тысячей людей

Привет, АРМИ! У каждого из вас наверняка есть собственный кумир в группе BTS. Но все они прекрасны по-своему, согласны? Ребята очень часто получают комплименты в свой адрес, но они все еще не могут привыкнуть к такому количеству внимания и похвалы, поэтому иногда проявляют себя очень мило и смущаются.