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Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

67% зрителей сочли, что Трамп на президентских дебатах переиграл Байдена, и только 33%, согласно опросу телеканала CNN, который проводил дебаты, отдали свой голос за действующего президента.

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Комментарии
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Алексей Тан
Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России================ ЧЁРНЫЙ ПЁС устроил ШОУ с выбором... своей левой стороны  и правой стороны.... А какая это сторона (чёрного пса) лучше?... а испражнения и ДУХ... &quot;чёрного пса&quot;... находятся Палестина и Украина.... И где этот &quot;запашок&quot;... более ароматен?... в Газе или на Донбассе???... как бы спрашивает... ПЁС ЧЁРНЫЙ.... А все иудейские СМИ ТВ... визжат от восторга.... АХ КАКОЕ ШОУ!!!.
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