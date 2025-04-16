Водителям сузили проезд на площади Будагова в Новосибирске

С 16 апреля временно изменена схема движения транспортных средств на площади инженера Будагова. Это связано с затянувшимися работами группы «ВИС» по строительству правобережной транспортной развязки моста через р.
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