Оружейная мастерская

Я давно мечтала, чтобы мое хобби приносило не только радость, но и пользу. Сегодня я занимался и занимаюсь многим: от фотографии, изготовления мебели до написания книг, рисования и реставрации старых автомобилей и мотоциклов.
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