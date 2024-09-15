Подготовка жилого фонда Кишинева к холодному сезону идет полным ходом

Подготовка жилищного фонда Кишинева к холодному сезону идет полным ходом. В Главном управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сообщили для IPN, что профилактика инженерных систем в жилых домах, находящихся в ведении муниципальных предприятий, выполнена на 99%.