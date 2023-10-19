Си Цзиньпин: КНР готова расширить сотрудничество с РФ и Монголией

Пекин готов работать над новым экономическим коридором между Россией и Монголией. Об этом в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.
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