Жителям Луганской Народной Республики предоставлено более 276 тысяч госуслуг по линии Госавтоинспекции

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Луганской Народной Республики продолжается предоставление государственных услуг по обмену регистрационных документов, государственных номерных знаков транспортных средств и водительских удостоверений.
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