Сегодня электричество отключают в Астрахани, Камызяке и 12 поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. Во вторник, 16 апреля, в плановом отключении электричества находятся 14 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00); Володарский район – п.