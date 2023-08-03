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Почему в Америке люди часто ходят дома в уличной обуви и не снимают ее

Почему в Америке люди часто ходят дома в уличной обуви и не снимают ее

Американская культура обладает уникальными особенностями, которые существенно отличают ее от других стран, включая Россию.

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Комментарии
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КШ
Константин Шанцев
Я хочу спросить у автора этой статьи, а в чëм по его мнению заключается УНИКАЛЬНОСТЬ особенности этой американской БЕЗКУЛЬТУРЩИНЫ?
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10 час.
YYYYYYY XXXXXXX
в общем кАзлы
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7 час.
C
Claus
Ты настолько тyпой что даже не понял смысла этой цитаты и написал её с ошибкой. Пёрнул тут в одну харю и нюхаешь только ты
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2 мин.

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