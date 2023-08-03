Почему в Америке люди часто ходят дома в уличной обуви и не снимают ее

TRENDYMENОбществоПодписатьсяПочему в Америке люди часто ходят дома в уличной обуви и не снимают ееАмериканская культура обладает уникальными особенностями, которые существенно отличают ее от других стран, включая Россию.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииКШКонстантин ШанцевЯ хочу спросить у автора этой статьи, а в чëм по его мнению заключается УНИКАЛЬНОСТЬ особенности этой американской БЕЗКУЛЬТУРЩИНЫ?Ответить10 час.YYYYYYY XXXXXXXв общем кАзлыОтветить7 час.CClausТы настолько тyпой что даже не понял смысла этой цитаты и написал её с ошибкой. Пёрнул тут в одну харю и нюхаешь только тыОтветить2 мин.
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