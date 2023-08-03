Почему в Америке люди часто ходят дома в уличной обуви и не снимают ее

Я хочу спросить у автора этой статьи, а в чëм по его мнению заключается УНИКАЛЬНОСТЬ особенности этой американской БЕЗКУЛЬТУРЩИНЫ?

C

Claus

Ты настолько тyпой что даже не понял смысла этой цитаты и написал её с ошибкой. Пёрнул тут в одну харю и нюхаешь только ты