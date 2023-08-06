Царьград

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Топ-менеджмент ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» пытается обжаловать свой арест

Топ-менеджмент ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» пытается обжаловать свой арест

Трое арестованных подозреваются в мошенничестве в крупном размере.Руководитель ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексей Высоков, главный бухгалтер завода Елена Гришина и бывший гендиректор Игорь Морозов пытаются обжаловать свой арест.

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