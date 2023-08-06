Топ-менеджмент ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» пытается обжаловать свой арест

Трое арестованных подозреваются в мошенничестве в крупном размере.Руководитель ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексей Высоков, главный бухгалтер завода Елена Гришина и бывший гендиректор Игорь Морозов пытаются обжаловать свой арест.
Трое арестованных подозреваются в мошенничестве в крупном размере.Руководитель ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексей Высоков, главный бухгалтер завода Елена Гришина и бывший гендиректор Игорь Морозов пытаются обжаловать свой арест.
Свежие комментарии