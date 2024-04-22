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Царьград

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Оппозиция Армении в срочном порядке обратилась к России: "Остановите этот процесс!"

Оппозиция Армении в срочном порядке обратилась к России: "Остановите этот процесс!"

Республиканская партия Армении, узнав о выводе русских миротворцев из Карабаха, подготовила важное заявление17 апреля в Кремле подтвердили информацию о выводе русского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, где с конца сентября 2023 года фактически отсутствует армянское население.

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