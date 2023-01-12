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Елена Вяльбе: «Не слежу за Кубком мира и не понимаю, почему его у нас показывают. Мне реально не интересно смотреть»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему не следит за Кубком мира.

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