Вячеслав Володин осудил политику США в отношении Кубы

"Байдены — они приходят и уходят. А Куба есть и будет. Мы считаем, что такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают по отношению к кубинскому народу".