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Аргументы недели

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Снижению ставки ЦБ мешает хорошая статистика

Снижению ставки ЦБ мешает хорошая статистика

Доктор экономических наук объяснил информационному агентству «Ридус» в чем состоит дело. Экономисты и политики один за другим пересматривают свои прогнозы по ключевой ставке Банка России в сторону повышения.

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