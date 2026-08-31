Снижению ставки ЦБ мешает хорошая статистика

Доктор экономических наук объяснил информационному агентству «Ридус» в чем состоит дело. Экономисты и политики один за другим пересматривают свои прогнозы по ключевой ставке Банка России в сторону повышения.
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