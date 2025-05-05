Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о содержании их тёток 

Родственницы экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского — Наталья Соколова и Елена Листопадова — проиграли судебный процесс, в котором они пытались аннулировать договор пожизненного содержания с иждивением.
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