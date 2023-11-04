Выставка картин «Русские сезоны в Женеве» вызвала большой интерес

В галерее TCarmine.Art с 21 сентября по 3 ноября прошла выставка картин «Русские сезоны в Женеве», на которой художник из Санкт-Петербурга Мирон Жаркевич представил 22 работы, посвященные искусству отечественного балета и его истории.
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