В США назвали удар Ирана по Израилю отчаянием

Нанося удары по Израилю, Иран руководствовался отчаянием, так как загнан в угол. Об этом заявил экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал в отставке Кеннет Маккензи в интервью телеканалу CBS.
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