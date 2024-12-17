В "Вашингтоне" назвали следующий шаг Овечкина для возвращения

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери раскрыл, как проходит восстановление российского нападающего и капитана "столичных" Александра Овечкина, и рассказал, какой следующий шаг будет предпринят.
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