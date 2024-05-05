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Арина Соболенко: «В теннисе все происходит очень быстро – нам не хватает времени, чтобы расслабиться, развлечься или выпить»

Арина Соболенко: «В теннисе все происходит очень быстро – нам не хватает времени, чтобы расслабиться, развлечься или выпить»

Накануне она уступила Иге Швентек 5:7, 6:4, 6:7(7). – Если бы я знала ответ, то была бы здесь с трофеем.

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