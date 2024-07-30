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Рыболовы не хотят ценовых индикаторов на свой товар на основе биржевых данных

Рыболовы не хотят ценовых индикаторов на свой товар на основе биржевых данных

Биржевой механизм формирования ценовых индикаторов для рыбной продукции не подходит, и нужно опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам такой продукции, когда те будут разработаны, высказала мнение Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) в переписке с ЦБ, который собирает мнения бизнеса о расширении системы товарных и финансовых индикаторов.

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