Рыболовы не хотят ценовых индикаторов на свой товар на основе биржевых данных

Биржевой механизм формирования ценовых индикаторов для рыбной продукции не подходит, и нужно опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам такой продукции, когда те будут разработаны, высказала мнение Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) в переписке с ЦБ, который собирает мнения бизнеса о расширении системы товарных и финансовых индикаторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии