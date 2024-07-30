Рыболовы не хотят ценовых индикаторов на свой товар на основе биржевых данных

Биржевой механизм формирования ценовых индикаторов для рыбной продукции не подходит, и нужно опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам такой продукции, когда те будут разработаны, высказала мнение Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) в переписке с ЦБ, который собирает мнения бизнеса о расширении системы товарных и финансовых индикаторов.