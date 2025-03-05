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Спортивный врач о травме Галлямова: «Перелом лодыжки – не особо серьезная травма. Спустя два месяца он сможет участвовать в соревнованиях»

По информации «Матч ТВ», Александр Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале. «Перелом лодыжки – не особо серьезная травма.

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