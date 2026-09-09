Le Parisien: Матвей Сафонов рассказал о важности изучения французского

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, переехавший во Францию из «Краснодара» в 2024 году, поделился опытом изучения французского языка и трудностями, с которыми столкнулся.
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