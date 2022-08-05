Лавров напомнил Блинкену об участии американских военных в конфликте на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в рамках мероприятия по линии АСЕАН 5 августа напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные принимают в конфликте на Украине участие.
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