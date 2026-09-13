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АПЛ о голе Холанда «МЮ»: «ВАР установил, что игрок не находился в офсайде, а Фернандес, находясь в положении вне игры, не сыграл в мяч»

АПЛ объяснила, почему был засчитан гол Эрлинга Холанда в ворота « МЮ » в 4-м туре АПЛ (1:0).  Гол форварда « Манчестер Сити » изначально был отменен из-за офсайда, но после ВАР судьи засчитали взятие ворот.

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