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Таксист-египтянин, напавший на пассажира в Уфе, останется в СИЗО еще на месяц

Таксист-египтянин, напавший на пассажира в Уфе, останется в СИЗО еще на месяц

Он брызнул перцовым баллончиком в лицо клиента из-за недопонимания во время оплаты.Кировский районный суд Уфы принял решение продлить срок содержания под стражей 19-летнего гражданина Египта таксиста Аттиа Мохамеда Алаа Мохамеда Эльсайеда на еще один месяц.

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