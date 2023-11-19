Таксист-египтянин, напавший на пассажира в Уфе, останется в СИЗО еще на месяц

Он брызнул перцовым баллончиком в лицо клиента из-за недопонимания во время оплаты.Кировский районный суд Уфы принял решение продлить срок содержания под стражей 19-летнего гражданина Египта таксиста Аттиа Мохамеда Алаа Мохамеда Эльсайеда на еще один месяц.