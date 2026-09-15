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Ивановские новости

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В 37-м регионе проводили в последний путь Артёма Воронина, Евгения Кочетова и Александра Игнатьева

В 37-м регионе проводили в последний путь Артёма Воронина, Евгения Кочетова и Александра Игнатьева

В Ивановской области состоялось прощание с участниками специальной военной операции Артёмом Ворониным, Евгением Кочетовым и Александром Игнатьевым.

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