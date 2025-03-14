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Пронедра

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Почему усопшие снятся чаще в Великий пост: что хотят сказать или получить те, которые уже не с нами

Почему усопшие снятся чаще в Великий пост: что хотят сказать или получить те, которые уже не с нами

Почему усопшие снятся чаще в Великий пост: что хотят сказать или получить те, которые уже не с нами Ольга БезродняяСновидения, в которых появляются умершие, – довольно распространенное явление, затрагиваемое в рамках духовных и психологических практик.

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