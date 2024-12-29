Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

Украинец, который, по информации сербских СМИ, был завербован спецслужбами Хорватии и прибыл в Сербию для участия в студенческих протестах с целью дестабилизации ситуации в стране, уже задерживался в республике в 2022 году вместе с другими гражданами Украины за сбор данных об объектах военной инфраструктуры.