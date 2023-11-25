Экодиктант написали осужденные невьянской ИК-46

24 ноября в ИК-46 (г.Невьянск) на базе филиала «Нижнетагильской вечерней школы №1» города Невьянск организовано проведение Всероссийского экологического диктанта, направленного на повышение уровня экологической культуры и грамотности.
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