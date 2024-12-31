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Новые правила для иностранцев: не более 10 сим-карт и обязательная биометрия

Новые правила для иностранцев: не более 10 сим-карт и обязательная биометрия

С 1 января в России изменились правила приобретения сим-карт для иностранцев. Теперь максимально допустимое число сим-карт на человека ограничено 10, а оформление требует биометрии и IMEI-кода устройства.

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