Депутат бундестага: «Без России наша экономика громко чихает и кашляет»

Германия, отрезав себя от доступа к российским энергоресурсам, нанесла серьезнейший удар по своей экономике.
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